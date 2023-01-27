В России продлят разрешение на выпуск упрощенных автомобилей

РИА Новости: в России продлят разрешение на выпуск автомобилей без сложных систем

Правительство России намерено продлить действие упрощенных правил сертификации автомобилей отечественного производства, хотя некоторые требования могут изменить. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет РИА Новости.

Действие текущего документа истекает 1 февраля 2023 года. Он в том числе позволяет выпускать автомобили без подушек безопасности, с двигателями самого низкого класса экологичности «Евро-0», не устанавливать систему экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс», системы ABS и ESP, отказаться от функций автоматического срабатывания.

Собеседник агентства не уточнил, какие именно параметры документа сохранятся, а какие предполагается изменить. Однако он отметил, что слишком продолжительный выпуск упрощенных автомобилей негативно скажется на безопасности дорожного движения. Кроме того, они снизят спрос на локализацию производства электронных компонентов и автокомплектующих, что, в свою очередь, несет угрозу исполнению задач импортонезависимости.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия», зампред Совета Федерации Андрей Турчак призвал отказаться от навязанных России западных стандартов производства, поскольку они мешают стране развиваться. В качестве примера успешного избавления от таких требований он назвал решение не прибегать к экологическому стандарту автомобилей «Евро-5».

Упрощенные правила сертификации были введены весной прошлого года, когда в результате западных санкций в России начали останавливаться автозаводы. Дефицит автокомпонентов не позволял выпускать более совершенные автомобили, и власти решили снизить требования к продукции, чтобы не допустить прекращения производства.