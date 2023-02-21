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22:44, 21 февраля 2023Интернет и СМИ

Разработчик решил удалить игру Angry Birds из Google Play

Финский разработчик компьютерных игр Rovio решил удалить игру Angry Birds из Google Play

Фото: Maria Laura Antonelli / Globallookpress.com

Компания Rovio Entertainment сообщила о том, что оригинальная версия игры Angry Birds будет удалена из онлайн-магазина приложений Google Play. Об этом сообщается Twitter-аккаунте финского разработчика компьютерных.

Игра будет удалена уже 23 февраля. После этого она продолжит работать на устройствах, на которых была установлена ранее. Кроме того, компания сообщила, что может переименовать игру в магазине App Store в Red’s First Flight. Сейчас она продаётся под названием Rovio Classics: Angry Birds.

В компании пояснили, что классическая Angry Birds негативно влияет на популярность других, более новых игр компании, например Angry Birds 2, Angry Birds Dream Blast, Angry Birds Friends, Angry Birds Journey, Angry Birds Reloaded и Angry Birds Minecraft.

Ранее сообщалось, что Amazon планирует экранизировать игру Tomb Raider. Отмечается, что компания намерена сделать франшизу в духе киновселенной Marvel, в которой будут связаны сразу несколько проектов. Речь идет о полнометражном фильме и сериале.

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Екатерина Подвигина
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