Amazon экранизирует игру Tomb Raider
Amazon планирует экранизировать игру Tomb Raider. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что Amazon намерен сделать франшизу в духе киновселенной Marvel, в которой будут связаны сразу несколько проектов. Речь идет о полнометражном фильме и сериале.
Над сценарием сериала работает Фиби Уоллер-Бридж, известная по шоу «Дрянь». Подробности предстоящего проекта пока не раскрываются. Также неизвестно, что войдет в актерский состав ленты.
Tomb Raider — медиафраншиза, созданная британской студией Core Design. Начало серии Tomb Raider было положено в 1996 году, когда вышла первая мультиплатформенная компьютерная игра Tomb Raider, повествующая о девушке археологе — Ларе Крофт.
Ранее компания HBO продлила на второй сезон сериал The Last of Us, снятый по одноименной игре. Решение о новых сериях было принято после выхода всего лишь двух эпизодов первого сезона. Шоу получило высокие оценки критиков и хорошие отклики зрителей.