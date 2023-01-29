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23:54, 29 января 2023Культура

Amazon экранизирует игру Tomb Raider

Amazon приобрела права на экранизацию игры Tomb Rider

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Amazon планирует экранизировать игру Tomb Raider. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Amazon намерен сделать франшизу в духе киновселенной Marvel, в которой будут связаны сразу несколько проектов. Речь идет о полнометражном фильме и сериале.

Над сценарием сериала работает Фиби Уоллер-Бридж, известная по шоу «Дрянь». Подробности предстоящего проекта пока не раскрываются. Также неизвестно, что войдет в актерский состав ленты.

Tomb Raider — медиафраншиза, созданная британской студией Core Design. Начало серии Tomb Raider было положено в 1996 году, когда вышла первая мультиплатформенная компьютерная игра Tomb Raider, повествующая о девушке археологе — Ларе Крофт.

Ранее компания HBO продлила на второй сезон сериал The Last of Us, снятый по одноименной игре. Решение о новых сериях было принято после выхода всего лишь двух эпизодов первого сезона. Шоу получило высокие оценки критиков и хорошие отклики зрителей.

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Марина Совина
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