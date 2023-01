Amazon экранизирует игру Tomb Raider

Amazon приобрела права на экранизацию игры Tomb Rider

Amazon планирует экранизировать игру Tomb Raider. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Amazon намерен сделать франшизу в духе киновселенной Marvel, в которой будут связаны сразу несколько проектов. Речь идет о полнометражном фильме и сериале.

Над сценарием сериала работает Фиби Уоллер-Бридж, известная по шоу «Дрянь». Подробности предстоящего проекта пока не раскрываются. Также неизвестно, что войдет в актерский состав ленты.

Tomb Raider — медиафраншиза, созданная британской студией Core Design. Начало серии Tomb Raider было положено в 1996 году, когда вышла первая мультиплатформенная компьютерная игра Tomb Raider, повествующая о девушке археологе — Ларе Крофт.

Ранее компания HBO продлила на второй сезон сериал The Last of Us, снятый по одноименной игре. Решение о новых сериях было принято после выхода всего лишь двух эпизодов первого сезона. Шоу получило высокие оценки критиков и хорошие отклики зрителей.