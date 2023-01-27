Сериал The Last of Us продлили на второй сезон

Компания HBO продлила сериал The Last of Us на второй сезон

Компания HBO продлила на второй сезон сериал The Last of Us, снятый по одноименной игре. Об этом сообщает Variety.

Решение о новых сериях было принято после выхода всего лишь двух эпизодов первого сезона. Шоу получило высокие оценки критиков и хорошие отклики от зрителей.

«Я польщен и откровенно ошеломлен тем, как много людей прониклись нашим рассказом о путешествии Джоэла и Элли. Сотрудничество с Крейгом Мэйзином, нашим невероятным актерским составом и съемочной группой, а также с HBO превзошло мои и без того высокие ожидания», — сказал исполнительный продюсер Нил Дракманн.

Премьера первого сезона состоялась 15 января. За два дня первую серию сериала посмотрели более 10 миллионов человек. Новый проект стал второй по популярности премьерой HBO более чем за десятилетие. Он уступил место лишь приквелу «Игры престолов» — шоу «Дом дракона».

The Last Of Us — серия видеоигр для платформы PlayStation, в которых показаны события в мире, пережившем смертельный вирус. В центре истории — попытка Джоэла Миллера перевезти девочку Элли, устойчивую к вирусу и мутациям, через весь город, чтобы с ее помощью создать вакцину.