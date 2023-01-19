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14:34, 19 января 2023Культура

Первую серию The Last of Us посмотрели более 10 миллионов человек

За два дня первую серию сериала The Last of Us посмотрели более 10 миллионов человек

Кадр: телесериал «The Last of Us»

За два дня первую серию сериала, снятого по игре The Last of Us («Одни из нас»), посмотрели более 10 миллионов человек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте стриминговой платформы HBO Max.

Новый проект стал второй по популярности премьерой HBO более чем за десятилетие. Он уступил место лишь приквелу «Игры престолов» — шоу «Дом дракона». На третьем месте в рейтинге оказался второй сезон «Эйфории».

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Сценаристами сериала выступили Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин, а главные роли исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи. В пилотную серию вошли сцены, снятые режиссером «Дылды» Кантемиром Балаговым. Кинематографист сообщил, что в первой серии использовано примерно 40 процентов материала, отснятого им.

The Last Of Us — серия видеоигр для платформы PlayStation, в которых показаны события в мире, пережившем смертельный вирус. В центре истории — попытка Джоэла Миллера перевезти девочку Элли, устойчивую к вирусу и мутациям, через весь город, чтобы с ее помощью создать вакцину.

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Марина Погосян
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