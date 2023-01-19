Первую серию The Last of Us посмотрели более 10 миллионов человек

За два дня первую серию сериала The Last of Us посмотрели более 10 миллионов человек

За два дня первую серию сериала, снятого по игре The Last of Us («Одни из нас»), посмотрели более 10 миллионов человек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте стриминговой платформы HBO Max.

Новый проект стал второй по популярности премьерой HBO более чем за десятилетие. Он уступил место лишь приквелу «Игры престолов» — шоу «Дом дракона». На третьем месте в рейтинге оказался второй сезон «Эйфории».

Сценаристами сериала выступили Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин, а главные роли исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи. В пилотную серию вошли сцены, снятые режиссером «Дылды» Кантемиром Балаговым. Кинематографист сообщил, что в первой серии использовано примерно 40 процентов материала, отснятого им.

The Last Of Us — серия видеоигр для платформы PlayStation, в которых показаны события в мире, пережившем смертельный вирус. В центре истории — попытка Джоэла Миллера перевезти девочку Элли, устойчивую к вирусу и мутациям, через весь город, чтобы с ее помощью создать вакцину.