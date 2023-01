В пилотной серии The Last of Us нашли снятые российским режиссером сцены

Режиссер Кантемир Балагов: первая серия «Одних из нас» на 40 процентов снята мной

Кадр: Сериал «The Last of Us»

В пилотном эпизоде сериала «Одни из нас», который является адаптацией игры The Last of Us, нашли сцены, снятые российским режиссером Кантемиром Балаговым. Кинематографист подтвердил это в своем Twitter.

Балагов сообщил, что в первой серии использовано примерно 40 процентов материала, отснятого им. «40 процентов первых 40 минут первого эпизода», — написал режиссер, отвечая на соответствующий вопрос одного из пользователей соцсети.

Премьера сериала состоялась в воскресенье, 15 января, на стриминговой платформе HBO Max.

В январе 2021 года стало известно, что Балагов снимет пилотный эпизод для сериала, однако в итоге он покинул проект из-за творческих разногласий.

The Last Of Us — серия видеоигр для платформы PlayStation, в которых показаны события в мире, пережившем смертельный вирус. В центре истории — попытка Джоэла Миллера перевезти девочку Элли, устойчивую к вирусу и мутациям, через весь город, чтобы с ее помощью создать вакцину.