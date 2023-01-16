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18:10, 16 января 2023Культура

Состоялась премьера адаптации The Last of Us

На платформе HBO Max состоялась премьера адаптации The Last of Us

Фото: HBO Max

На стриминговой платформе HBO Max в воскресенье, 15 января, состоялась премьера адаптации игры The Last of Us («Одни из нас»). Об этом пишет ComicBook.

Отмечается, что из-за популярности сериала в работе сервиса произошли сбои. Пользователи в соцсетях пожаловались, что при попытках посмотреть шоу начали отображаться сообщения об ошибках и о том, что проект в настоящее время недоступен.

Сценаристами сериала выступили Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин, а главные роли исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи. Утверждается, что бюджет шоу выше, чем у первых пяти сезонов «Игры престолов».

В январе 2021 года стало известно, что уроженец Кабардино-Балкарии, российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод для сериала, однако в итоге он покинул проект из-за творческих разногласий.

The Last Of Us — серия видеоигр для платформы PlayStation, в которых показаны события в мире, пережившем смертельный вирус. В центре истории — попытка Джоэла Миллера перевезти девочку Элли, устойчивую к вирусу и мутациями, через весь город, чтобы с ее помощью создать вакцину.

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Марина Погосян
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