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16:24, 21 февраля 2023Мир

Политолог высказался о возможном содержании речи Байдена в Польше

Политолог Дудаков: Байден во время своей речи обратится к России и Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Выступая с речью в Польше, президент США Джо Байден может обратиться к народам России и Украины с призывом прекратить боевые действия. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Малек Дудаков.

«Вероятно, это будет стандартное воззвание к народам России и Украины с призывом прекратить военные действия. Или отдельно к народу России с призывом перестать поддерживать СВО и в ней участвовать, — допустил политолог. — Будет попытка отделить общество, его позицию от позиции лично президента страны Владимира Путина. Такая попытка устроить раскол. В целом это общая тональность выступлений всех западных лидеров последних лет».

Политолог добавил, что не ждет реальных предложений по мирному урегулированию конфликта. И добавил, что США всегда стремились работать скорее при помощи мягкой силы, усиливая противоречия в обществе.

«Сейчас, конечно, возможность работать с обществом намного меньше, потому что иноагенты ушли из России, да и общество настроено патриотично. Никакого эффекта обращение Байдена не возымеет, может, только со стороны эмигрантской части общества. В любом случае подобная риторика не выдерживает критики», — уверен Дудаков.

Байден прибыл в Польшу 20 февраля после визита в Киев и уже встретился с президентом страны Анджеем Дудой. Ожидается, что глава США выступит с обращением в Варшаве в 17:30 по московскому времени.

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Варвара Кошечкина
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