Кандидат в президенты США раскритиковал Байдена за траты на Украину

Кандидат в президенты США Десантис назвал помощь Байдена Киеву чеком без итоговой суммы

Кандидат в президенты США, губернатор Флориды Рон Десантис назвал помощь американского лидера Джо Байдена Киеву чеком без итоговой суммы и раскритиковал его за траты на Украину. Об этом политик заявил в интервью программе Fox & Friends.

По его словам, поездка президента в Киев на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским является несвоевременной, так как внутри Соединенных Штатов полно нерешенных проблем. «К нам [через границы] хлынули миллионы и миллионы людей, десятки тысяч американцев погибли из-за фентанила, а затем, конечно же, мы только что пережили национальное унижение из-за того, что Китай запустил воздушный шар-шпион, пролетевший над континентальной частью Соединенных Штатов», — пояснил политик.

Десантис отметил, что волнения о продвижении России к странам НАТО и нападении на страны Восточной Европы не имеют под собой оснований и «даже близко не материализовались». «Я думаю, Россия показала себя как третьесортная военная держава и страдает от потери людей. Я думаю, что люди в России, вероятно, не одобряют то, что происходит, и что они не могут говорить об этом по очевидной причине. И я считаю, что Россия в нынешних условиях представляет меньшую угрозу, чем Китай», — заключил политик.

Ранее стало известно, что Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира. Первую строчку снова заняли Соединенные Штаты Америки, а третью — Китай. Вооруженные силы Украины (ВСУ) поднялись на семь строчек и вошли в топ-15 сильнейших армий мира, обойдя Польшу, Израиль и Австралию. Сейчас Украина занимает 15-е место в рейтинге, а год назад находилась на 22-й строчке.