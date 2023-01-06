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10:47, 6 января 2023Мир

Украина поднялась на семь строчек в рейтинге сильнейших армий мира

Вооруженные силы Украины вошли в топ-15 сильнейших армий мира по версии Global Firepower

Фото: LIBKOS / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поднялись на семь строчек и вошли в топ-15 сильнейших армий мира, обойдя Польшу, Израиль и Австралию. Об этом свидетельствует новый рейтинг, опубликованный порталом Global Firepower.

Сейчас Украина занимает 15 место в рейтинге, а год назад находилась на 22 строчке. Как отмечают авторы рейтинга, причиной для пересмотра оценки ВСУ стал их отпор России, а также выделенная Западом военная и финансовая помощь.

Россия сохранила 2 место в рейтинге. Первую строчку снова заняли Соединенные Штаты Америки, а третью — Китай.

Как ожидается, в пятницу, 6 января, США объявят о выделении нового пакета помощи Украине. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, новый пакет помощи будет включать американские боевые машины пехоты Bradley. По данным Associated Press, новый пакет военной помощи Киеву на сумму около 2,85 миллиарда долларов станет крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину.

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Виктория Кондратьева
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