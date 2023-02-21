Девушка разозлилась и откусила нос бойфренду

В Великобритании девушка откусила нос бойфренду и избежала тюрьмы

26-летней жительнице Великобритании Бронуин Даунс, откусившей нос своему бойфренду Люку Берри, удалось избежать тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка напала на Берри во время свидания. Пара посетила несколько баров в городе Стокпорт, графство Большой Манчестер, и выпивала в заведении The Drawing Room. Затем Даунс увидела в зале музыкальный автомат и решила им воспользоваться, однако одна из посетительниц ее опередила. Девушка пыталась дождаться своей очереди, но когда автомат освободился, его сразу же заняла еще одна посетительница. Даунс разозлилась и стала с ней ругаться. В конце концов ей и Берри пришлось уйти.

Оказавшись на улице, девушка поняла, что забыла свою сумку. Бойфренд собирался вернуться в заведение, однако Даунс внезапно в порыве гнева вцепилась зубами в его лицо, откусила кончик носа и выплюнула его на землю. Пока окровавленный молодой человек просил помощи у прохожих, Даунс скрылась с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи провели ему операцию.

Позже полиция нашла и арестовала девушку. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и успела принять большую дозу таблеток, которые были выписаны ей по рецепту. В ходе допроса Даунс заявила, что потеряла сознание после произошедшего и не помнит о содеянном. Берри, в свою очередь, отказался предоставить полиции свое медицинское заключение и не стал обвинять девушку в нападении, утверждая, что ей нужна помощь. Кроме того, пострадавший попросил не выдавать Даунс запретительный ордер.

Адвокат обвиняемой заявил, что Даунс и Берри состояли в счастливых отношениях и редко ссорились. Он также отметил, что девушка раскаивается в содеянном. «Она сама виновница своего несчастья и все еще пытается смириться с тем, что сделала», — говорит адвокат.

Судья учел смягчающие обстоятельства и приговорил Даунс к 12 месяцам тюремного заключения условно с отсрочкой исполнения приговора на 16 месяцев и 100 часам общественных работ. Обвиняемой также предстоит пройти 15 дней реабилитационной деятельности.

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