Прокуратура смягчила обвинение против Алека Болдуина

NYT: прокуратура смягчила обвинения против актера Алека Болдуина по делу об убийстве

Прокуратура смягчила обвинения против актера Алека Болдуина по делу о непредумышленном убийстве. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что адвокаты добились того, чтобы в обвинении не учитывался закон об огнестрельном оружии штата Нью-Мексико. Он был принят через несколько месяцев после происшествия на съемочной площадке, следовательно окружной прокурор округа Санта-Фе ошибочно предъявил обвинения актеру.

Если бы Болдуин был признан виновным в соответствии с этим законом, он получил бы минимальный тюремный срок в пять лет. Вместо этого ему теперь грозит максимум 18 месяцев тюрьмы.

Ранее стало известно, что Алеку Болдуину предъявлены формальные обвинения в непредумышленном убийстве на съемках фильма «Ржавчина». Также обвинение предъявили отвечающий за оружие на съемках Ханне Гутерреш-Рид.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

