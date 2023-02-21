Байден после визита на Украину позвонил премьеру Италии

президент США Байден после визита в Киев созвонился с премьером Италии Мелони

Пресс-служба итальянского правительства сообщила, что президент США Джо Байден после своего визита на Украину провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, передает ТАСС.

«Президент США позвонил Мелони, как только приехал в Польшу после неожиданного визита в Киев», — сказано в сообщении.

Уточняется, что темой беседы глав государств стала координаций действий по поддержке Киева. Они обсудили безопасность Украины, а также возможности оказания стране экономической и гуманитарной помощи.

Ранее стало известно, что Мелони и президент Украины Владимир Зеленский запланировали встретиться в Киеве во вторник, 21 февраля. Итальянский премьер должна направиться на Украину после встречи со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.