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16:03, 20 февраля 2023Мир

Премьер Италии запланировала личную встречу с Зеленским в Киеве

Премьер Италии Мелони и Зеленский планируют провести встречу в Киеве 21 февраля

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер Италии Джорджа Мелони и президент Украины Владимир Зеленский запланировали встретиться в Киеве во вторник, 21 февраля. Об этом сообщает местный новостной телеканал RaiNews24 со ссылкой на дипломатические источники.

Ожидается, что итальянский премьер-министр прибудет днем 20 февраля в Варшаву, где встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Вскоре после этого глава итальянского правительства отправится на поезде в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

«[Из Италии] был получен пакет помощи, а это значит, что поддержка премьер-министра Джорджии Мелони не изменилась. Действительно, я благодарю ее и жду ее, я знаю, что она приедет», — заявил накануне украинский президент в интервью итальянскому телевидению.

20 февраля стало известно о прибытии президента США Джо Байдена в Киев. Во время визита он встретился с Зеленским, с которым они вместе посетили Михайловский собор, где возложили цветы. Согласно заявлению президента США, опубликованному на сайте Белого дома, Байден приехал в Киев для проведения переговоров с украинским лидером. Вместе с американским главой прибыл его советник по нацбезопасности Джон Салливан.

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Варвара Кошечкина
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