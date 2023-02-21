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13:32, 21 февраля 2023Ценности

Врач раскрыла россиянкам шесть правил питания для избавления от целлюлита

Дерматолог Захарченко: для избавления от целлюлита следует есть на обед белковую пищу

Фото: bobbery / Shutterstock + Fotodom

Дерматолог и косметолог Татьяна Захарченко раскрыла россиянкам шесть правил питания для избавления от целлюлита. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».

По словам врача, чтобы справиться с данной проблемой, следует больше двигаться и похудеть, однако не обедняя при этом питание. На завтрак она посоветовала есть яйца в сочетании с овощами или творог с йогуртом. В свою очередь, обед предпочтительно составить из белковой пищи в комбинации с овощами и гарниром, размер которого не должен превышать 100 граммов.

В качестве перекуса можно употреблять фрукты или ягоды, но не более 200 граммов за раз, а на ужин лучше оставить рыбу, овощи и морепродукты, отметила специалистка. В то же время она порекомендовала избегать фастфуда, сладостей, колбасных изделий, солений, сухариков и фруктового сока и выпивать по одному литру воды на 30 килограммов массы тела.

Ранее в феврале фитнес-тренер и эксперт сети спортивных клубов XFIT в России Юлия Гуляева раскрыла россиянам простые способы, с помощью которых можно добиться кубиков пресса. По словам спортсменки, на рельефный пресс влияет количество подкожного жира, тонус мышц и правильная осанка.

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Алина Гостева
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