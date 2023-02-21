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14:21, 21 февраля 2023Россия

В Госдуме назвали главные задачи после послания Путина

Депутат Чепа назвал развитие экономики главной задачей после послания Путина

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Главные задачи, которые встали перед страной после послания президента России Владимира Путина — это развитие экономики, ее поддержка, решение социальных вопросов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Россия переживает смену парадигм. Нам надо двигаться вперед, делать все для победы, перестраивать экономику, рассчитывая только на себя. (...) Мы делаем все, чтобы наша страна развивалась дальше», — сказал депутат.

Из задач, которые поставил перед страной Путин, Чепа выделил развитие экономики, а также решение ряда социальных вопросов, поддержку молодежи.

«Основные задачи — это, конечно, развитие экономики, ее поддержка, решение социальных вопросов, вопросов молодежи, сельского хозяйства, экономики в целом. Это всяческая поддержка финансовой системы нашей страны. Мы должны делать все для ее развития. Вперед и только вперед», — подытожил политик.

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. В обращении он перечислил ряд задач, стоящих перед страной, в частности, в том, что касается перестройки экономики. В частности, он отметил, что на первый план в экономической политике выходят внутренний рынок, новые перспективные и глобальные рынки, включая Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), а также технологическая, кадровая и научная базы. Приоритетом становится создание товаров с высокой добавленной стоимостью, а не экспорт сырья. Президент также призвал к деофшоризации экономики, ряду новых льгот для российских компаний и прочему.

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Варвара Кошечкина
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