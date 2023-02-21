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13:22, 21 февраля 2023Экономика

Путин заявил о новом цикле экономического роста в России

Владимир Путин: экономика России вышла на новый цикл роста
СюжетСанкции против России:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Российская экономика вышла на новый цикл роста. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Трансляция выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

«Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. По оценкам специалистов, его модель, структура обретают качественно иной характер», — сказал глава государства.

Он отметил, что на первый план в экономической политике выходят внутренний рынок, новые перспективные и глобальные рынки, включая Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), а также технологическая, кадровая и научная базы. Приоритетом становится создание товаров с высокой добавленной стоимостью, а не экспорт сырья. «Это позволяет раскрыть громадный потенциал России во всех сферах и областях», — добавил Путин.

Ранее президент в ходе выступления заявил, что российская экономика оказалась прочнее, чем ожидали страны Запада, которые ввели против страны санкции. Он также сказал, что ВВП России по итогам прошлого года снизился на 2,1 процента.

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Полина Матюхина
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