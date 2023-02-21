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12:55, 21 февраля 2023Экономика

Путин оценил снижение ВВП России по итогам 2022 года

Президент России Путин: ВВП по итогам 2022 года снизился на 2,1 процента

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,1 процента. Такую оценку озвучил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

Путин напомнил, что в первом квартале прошлого года зарубежные эксперты предрекали российской экономике спад в 20-25 процентов. В декабре президент прогнозировал, что по итогам года ВВП снизится приблизительно на 2,5 процента.

Накануне Росстат также оценил спад российской экономики в 2022 году в 2,1 процента. В абсолютном выражении объем ВВП в прошлом году составил 151,5 триллиона рублей в текущих ценах.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет в 2022 году был исполнен с дефицитом 3,3 триллиона рублей, или 2,3 процента ВВП.

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Софья Ермакова
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