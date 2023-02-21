Путин оценил снижение ВВП России по итогам 2022 года

Президент России Путин: ВВП по итогам 2022 года снизился на 2,1 процента

ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,1 процента. Такую оценку озвучил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

Путин напомнил, что в первом квартале прошлого года зарубежные эксперты предрекали российской экономике спад в 20-25 процентов. В декабре президент прогнозировал, что по итогам года ВВП снизится приблизительно на 2,5 процента.

Накануне Росстат также оценил спад российской экономики в 2022 году в 2,1 процента. В абсолютном выражении объем ВВП в прошлом году составил 151,5 триллиона рублей в текущих ценах.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет в 2022 году был исполнен с дефицитом 3,3 триллиона рублей, или 2,3 процента ВВП.