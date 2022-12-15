Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:30, 15 декабря 2022Экономика

Путин спрогнозировал спад ВВП России по итогам года

Президент России Путин: по итогам 2022 года ВВП страны снизится примерно на 2,5%

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По итогам 2022 года ВВП России снизится приблизительно на 2,5 процента. С соответствующим прогнозом выступил президент страны Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«По итогам года прогнозируется снижение ВВП, действительно, снижение <…> примерно на 2,5 процента», — подчеркнул глава государства. Путин добавил, что недавно он называл цифру в 2,9 процента, однако, согласно последним данным, показатель должен немного снизиться.

Ранее аналогичную оценку будущего российской экономики представили в Минэкономразвития. Об отрицательном показателе примерно в три процента говорил и вице-премьер Андрей Белоусов. «В этом году мы достаточно устойчиво выходим где-то в районе минус три процента, минус 2,9 процента, минус 2,8 процента примерно. Следующий год, мы считаем, мы можем уложиться в однопроцентный спад», — отмечал он.

Зарубежные эксперты, опрошенные Bloomberg, сообщали о более высоком прогнозируемом уровне замедления экономического роста страны. Наибольший спад, по их мнению, придется на первый квартал 2023 года — тогда ВВП России сократится более чем на 8 процентов. В Bloomberg Economics считают, что по итогам 2022 года экономика России упадет на 3,5 процента, а по итогам 2023-го — на 2 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Путин связал укрепление рубля со своим решением по газу
На входе в московское СИЗО задержали адвоката с телефонами в теле
Путин заявил о снижении уровня бедности в России
Раскрыты подробности AR-очков от Google
Кэмерон назвал преимущества беременной героини «Аватара 2» перед Чудо-женщиной
Актриса Джейн Фонда рассказала о тяжелой борьбе с психическим заболеванием
Пропавшую россиянку и ее любовника нашли мертвыми в машине
Европарламент признал голодомор на Украине геноцидом
Российские войска заняли выгодные рубежи на донецком направлении
Путин спрогнозировал спад ВВП России по итогам года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.