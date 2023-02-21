Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:54, 21 февраля 2023Экономика

Путин оценил прочность российской экономики

Президент Путин рассказал о прочности российской экономики вопреки прогнозам Запада

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Экономика и госуправление в России оказались прочнее, чем ожидали западные страны, когда вводили санкции. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин. Прямую трансляцию речи президента ведет телеканал «Россия 24» на платформе «Смотрим».

По его мнению, совместная работа правительства, парламента, Центробанка, субъектов федерации, бизнес-сообщества и деловых коллективов позволила обеспечить устойчивость экономической ситуации. Они позволили сохранить рабочие места, не допустить дефицита, в том числе товаров первой необходимости.

Глава государства подчеркнул, что частная инициатива, малое и среднее предпринимательство сыграли огромную роль в этом процессе. С их помощью удалось избежать избыточного административного регулирования и перекоса экономики.

Накануне Росстат оценил спад российской экономики в 2022 году в 2,1 процента, улучшив предварительную оценку в 2,5 процента. Федеральный бюджет в 2022 году, как сообщил министр финансов России Антон Силуанов, был исполнен с дефицитом 3,3 триллиона рублей.

По итогам первых полутора месяцев 2023 года дефицит бюджета приблизился к четырем триллионам рублей за счет возрастающих расходов. По оценке Силуанова, такая динамика связана с авансовыми платежами, эксперты не исключают, что свое влияние оказывает падение нефтегазовых доходов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин объявил о преодолении рисков в экономике
Путин предложил декриминализировать нормы УК по экономическим преступлениям
Путин оценил инфляцию в России
Путин напомнил о хаосе девяностых
Премьер-министр Италии прибыла в Киев
Росгвардия нашла тайники с оружием и боеприпасами под Херсоном и в Запорожье
Отметившие 70 лет совместной жизни супруги поделились секретами крепкого брака
Путин объявил о продлении российской мегатрассы
В FIS извинились за включение российских лыжников в проморолик ЧМ-2023
Путин заявил о продлении программы бесплатной газификации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.