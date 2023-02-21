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20:59, 21 февраля 2023Наука и техника

Найден новый способ охлаждения квантовых компьютеров

В MIT нашли способ охлаждения квантовых компьютеров посредством беспроводной связи

Фото: Sven Hoppe / DPA / Globallookpress.com

Ученые из Массачусетского технологического института (США) нашли новый способ передачи данных и охлаждения квантовых компьютеров. Результаты исследования были опубликованы на сайте организации.

Специалисты отметили, что для корректной работы квантового оборудования необходимо поддерживать температуру около минус 459 градусов по Фаренгейту. Обычно для этого используются металлические кабели, с помощью которых отводилось излишнее тепло, однако этот метод может быть неэффективен. Специалисты MIT предложили использовать для связи с квантовыми компьютерами беспроводную связь.

В рамках реализации своего проекта инженеры разместили компьютер в специальном холодильнике и установили на него передатчик, который связывается с устройством, находящимся в лаборатории. Данные передавались посредством терагерцовых волн, которые направляли через специальное окно.

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Расположенный в компьютере передатчик получил габариты около 200 микрометров. По словам специалистов, терагерцовые волны имеют более высокие частоты, чем радиоволны, поэтому они могут передавать данные намного быстрее.

По оценке ученых, система бесконтактной связи потребляет до десяти раз меньше энергии, чем традиционные системы с металлическими кабелями. «Даже на этом этапе мы продемонстрировали низкое энергопотребление внутри холодильника. Я считаю, что это поможет создать крупномасштабные квантовые системы», — отметил старший автор исследования Руонан Хан.

В конце 2022 года китайская компания SpinQ Technology выпустила в продажу линейку квантовых компьютеров. Стоимость самого дешевого компьютера, имеющего мощность два кубита, составила 8700 долларов, или около 652 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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