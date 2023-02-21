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08:31, 21 февраля 2023Россия

Россиянин поехал на свидание и умер в лесу

Житель Серпухова поехал на свидание и умер в машине

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В подмосковном Серпухове местный житель умер в лесу, поехав на свидание. Об этом сообщает портал «Чехов Вид».

По его данным, в экстренные службы позвонила спутница россиянина. Женщина сообщила, что они арендовали автомобиль и отправились отдыхать в одну из местных деревень, но сделали остановку в лесополосе.

Во время остановки она заметила, что мужчина не подает признаков жизни. Приехавшие на место медики констатировали его смерть. Причины установит экспертиза.

В декабре 2022 года сообщалось, что в подмосковном Ступино школьник умер через два дня после жалоб на головную боль. Мальчик почувствовал себя плохо 19 декабря. Ему не помогли обезболивающие, и родители предположили, что у него менингит. Они обратились в частную клинику, но проводивший осмотр врач заверил, что нет поводов для беспокойства, назначил другое лекарство и попросил прийти снова через несколько дней. К вечеру подростку стало хуже, ему вызвали скорую, которая вколола анальгин. На следующее утро на теле проявилась характерная для менингита сыпь, подростка доставили в реанимацию и диагностировали менингококковую инфекцию. Через два часа он умер.

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Майя Гавашели
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