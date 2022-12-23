Подросток из Подмосковья пожаловался на головную боль и умер через два дня

Подросток из подмосковного Ступино пожаловался на головную боль и умер через два дня

Школьник из подмосковного Ступино пожаловался на сильную головную боль и умер через два дня. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, 19 декабря 16-летний подросток почувствовал себя плохо и не пошел в школу, выпив обезболивающие таблетки. После приема лекарств боль не утихла. Обеспокоенные родители предположили, что мальчик мог заболеть менингитом, и отвезли сына в частную клинику.

Врач осмотрел подростка и заверил родителей, что беспокоиться не о чем. Он выписал школьнику другие препараты и попросил прийти на прием через несколько дней. К вечеру у мальчика начала кружиться голова, его стало тошнить. Приехавшие на вызов врачи «скорой помощи» сделали ему укол анальгина.

На следующее утро ситуация не улучшилась — подросток стал жаловаться на сильный жар и на холод в конечностях. Родители обнаружили на его теле сыпь, характерную для менингита. Школьника доставили в реанимацию, где врачи диагностировали менингококковую инфекцию. Спустя два часа мальчик скончался.

28 ноября стало известно о случаях заболевания менингитом среди работников склада Ozon в Подмосковье. Представители маркетплейса подтвердили информацию и добавили, что о массовой вспышке речь не идет. Всех заболевших на тот момент госпитализировали.