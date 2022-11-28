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15:54, 28 ноября 2022Россия

Кладовщики популярного российского маркетплейса массово заболели менингитом

Mash: более 30 сотрудников склада Ozon в Подмосковье заболели менингитом

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сотрудники склада популярного российского маркетплейса Ozon в Подмосковье массово заболели менингитом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на их родственников.

Они заявили, что уже более 30 кладовщиков попали в инфекционные отделения больниц Красногорска, Дедовска и Истры. При этом ежедневно туда продолжают поступать зараженные работники.

Как стало известно каналу, все заболевшие жили в общежитии Нахабино, по четыре-пять человек в комнате. Недавно у них резко возникла головная боль, повысилась температура тела и появился кашель. Несмотря на это, отмечает Mash, кладовщики продолжили ходить на работу. После того как им стало хуже, были вызваны медики. В настоящее время десятки больных госпитализированы, многие из них находятся в реанимации.

В начале августа на складе Ozon в городском округе Истра произошел пожар, его тушили более 17 часов. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб в 10 миллиардов рублей.

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Варвара Кошечкина
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