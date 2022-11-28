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18:42, 28 ноября 2022Россия

В Ozon отреагировали на информацию о массовом заболевании менингитом на складе

В Ozon подтвердили случаи заболевания менингитом на складе в Московской области
СюжетМасочный режим:

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Ozon подтвердили информацию о случаях заболевания менингитом на складе в Московской области, отметив при этом, что о массовой вспышке речи не идет. Слова пресс-службы российского маркетплейса приводит «Подъем».

По их словам, несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией были выявлены в небольшом фулфилмент-центре, находящемся на Новой Риге. Сейчас заболевшие находятся в больнице, где им оказывают помощь.

«Чтобы защитить наших сотрудников от болезни, мы оперативно провели на складе тотальную дезинфекцию, также сейчас там действует масочный режим и регулярные медицинские осмотры», — отреагировали на сообщения в пресс-службе компании.

Там добавили, что среди работников склада проводится вакцинация препаратом «Менактра», который, по данным пресс-службы, является полностью безопасным и используется в том числе для грудных детей. Склад на данный момент продолжает работу.

О случаях заболевания менингитом среди работников склада маркетплейса стало известно 28 ноября. По данным Telegram-канала Mash, все заболевшие жили в общежитии в Нахабино, по четыре-пять человек в комнате.

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Никита Абрамов
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