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09:40, 21 февраля 2023Ценности

Дочь Джонни Деппа снялась в откровенных образах для журнала

Актриса и модель Лили-Роуз Депп снялась в кожаном плаще на голое тело для журнала i-D

Фото: Mark Blinch / Reuters

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп снялась в откровенных образах для журнала i-D и восхитила подписчиков. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

23-летняя дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради поделилась серией фото, на которых она запечатлена позирующей топлес. Кроме того, манекенщица примерила оверсайз-костюм, черное боди и кожаный плащ на голое тело. Также она предстала перед камерой в прозрачном платье, сквозь ткань которого просвечивает ее обнаженная грудь и черные трусы.

Фото: Karim Sadli / i-D

Поклонники оценили фотосессию Депп, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 766 тысяч лайков. «Чувствуется настроение Кейт Мосс», «Она так молода и красива», «Еще никто из звездных детей не был так сильно похож на своих родителей», «Из-за тебя у твоего отца может случиться сердечный приступ, но ты все равно отлично выглядишь!», «Глядя на тебя, думаю, что только Джонни Депп мог сделать такое произведение искусства», — высказывались они.

В ноябре 2022 года Лили-Роуз Депп приняла участие в съемке для журнала Elle, примерив откровенные образы. Знаменитость позировала перед фотографом в нескольких нарядах, в том числе в черном нижнем белье со стразами, а также в серой футболке, кожаной куртке и красных трусах.

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Мария Винар
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