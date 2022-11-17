Дочь Джонни Деппа снялась в белье для журнала Elle

Актриса и модель Лили-Роуз Депп снялась в белье для журнала Elle

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп приняла участие в съемке для журнала Elle в откровенном образе. Снимки опубликованы на сайте упомянутого издания.

23-летняя дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради позировала перед фотографом в нескольких нарядах, в том числе в черном нижнем белье со стразами, а также в серой футболке, кожаной куртке и красных трусах. Кроме того, знаменитость запечатлели сидящей на мяче в розовой рубашке, а на обложке она снялась в клетчатом топе и золотой куртке.

Фото: Elle

На размещенных кадрах видно, что на лицо девушки нанесли макияж в нюдовых оттенках, а на губы — ярко-красную помаду. При этом ее волосы уложили волнами и оставили распущенными.

В ноябре Лили-Роуз Депп снялась в прозрачном топе с декольте для обложки журнала Wonderland. Она позировала без бюстгальтера в коричневом топе KNWLS с декольте, прозрачная ткань которого не скрывала ее грудь, и юбке длины миди с высоким разрезом и зелеными пайетками.