Дочь Джонни Деппа снялась в прозрачном топе с декольте для обложки журнала

Актриса и модель Лили-Роуз Депп позировала в откровенном образе для журнала Wonderland

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, снялась в откровенном образе для модного журнала Wonderland. Снимок обложки появился в Instagram-аккаунте издания.

22-летняя манекенщица позировала без бюстгальтера в коричневом топе KNWLS с декольте, прозрачная ткань которого оголяла ее грудь, и юбке длины миди бренда The Attico с высоким разрезом и зелеными пайетками. В качестве обуви были выбраны бежевые кожаные сапоги на высоком каблуке. На фото также видны крупные серьги и макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что автором кадров выступил французский фотограф Корентин Леру (Corentin Leroux). Визажистом стала Стефан Мараис (Stephane Marais), а стилистом — Елена Моттола (Elena Mottola).

В марте Лили-Роуз Депп впервые стала героиней обложки российского журнала Elle. На кадрах звезда запечатлена в нескольких нарядах французского модного дома Chanel. Например, на первом снимке она позирует на розовом фоне в черном-мини платье без рукавов.