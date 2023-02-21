Двое мужчин застрелили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова

В Дербенте двое мужчин застрелили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова

В Дербенте застрелили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, утром потерпевший вышел из дома на улице Гагарина для разговора с неизвестными. Злоумышленники напали на чемпиона мира и выстрелили в него.

Сейчас полицейские разыскивают двоих мужчин 27 и 23 лет. Отмечается, что они ездят на Lada Priora.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы неизвестные обстреляли 24-летнего бронзового призера чемпионата мира по греко-римской борьбе Азамата Каирова.