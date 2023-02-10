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12:02, 10 февраля 2023Силовые структуры

В Москве неизвестные обстреляли молодого борца-чемпиона Азамата Каирова

В Москве неизвестные обстреляли борца Азамата Каирова около ресторана

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На юго-востоке Москвы неизвестные обстреляли 24-летнего бронзового призера чемпионата мира по греко-римской борьбе Азамата Каирова. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает MK.RU.

По данным издания, сегодня ночью на Волгоградском проспекте около ресторана спортсмен поссорился с группой мужчин. Затем один из них начал стрелять по потерпевшему из травматического пистолета, нанеся Каирову ранение груди. Известно, что боец был госпитализирован.

Правоохранители ищут нападавших.

Ранее стало известно, что в Москве неизвестный ударил ножом 44-летнего посетителя кафе во время ссоры и сбежал.

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Екатерина Власова
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