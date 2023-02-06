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16:23, 6 февраля 2023Силовые структуры

В московском кафе неизвестный напал с ножом на 44-летнего посетителя

В Москве неизвестный ударил ножом 44-летнего посетителя кафе во время ссоры и сбежал

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Москве неизвестный напал на 44-летнего мужчину. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 5 февраля фигурант пришел в кафе на Сколковском шоссе. Он поссорился с посетителем и ударил его ножом, нанеся ранение груди. Очевидцы вызвали полицию. Когда сотрудники МВД приехали, нападавший уже сбежал.

Потерпевший сейчас находится в реанимации.

Ранее стало известно, что в Москве между посетителями банного клуба в Чечерском проезде произошел конфликт, который закончился стрельбой.

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Екатерина Власова
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