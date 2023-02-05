Посетитель бани в Москве открыл стрельбу и ранил мужчину

В Москве посетитель банного клуба в Чечерском проезде открыл стрельбу и ранил мужчину

В Москве между посетителями банного клуба в Чечерском проезде произошел конфликт, который закончился стрельбой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, в ходе перепалки один из отдыхающих выстрелил в другого посетителя бани. В результате 24-летнего мужчину госпитализировали с ранением в живот. Причина конфликта не уточняется. Правоохранительные органы начали проверку, сообщает издание.

Ранее в Приморском крае пьяный рецидивист застрелил многодетную жительницу поселка Свиягино на глазах ее 14-летнего сына. 48-летняя женщина, у которой было трое детей, пригласила в гости 35-летнего друга. В какой-то момент между россиянами, употреблявшими алкоголь, вспыхнула ссора. В результате пьяный мужчина достал ружье, которое принес с собой и застрелил хозяйку, после чего покончил с собой.