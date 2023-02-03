Пьяный рецидивист застрелил многодетную россиянку и совершил суицид

В Приморье рецидивист застрелил многодетную мать и покончил с собой после приезда полиции

В Приморском крае погибла многодетная мать от выстрела из ружья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Трагедия произошла в поселке Свиягино. Дважды судимая за кражи 48-летняя местная жительница Валентина, у которой было трое детей, пригласила в гости 35-летнего друга Алексея, также являющегося рецидивистом за угон, драку с полицейскими и угрозу убийством. Он пришел к женщине с двумя незарегистрированными ружьями.

Валентина и Алексей употребляли спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. Пьяный мужчина достал оружие и застрелил хозяйку. Убийство произошло на глазах ее 14-летнего сына, который рассказал о произошедшем знакомому. После чего приехала полиция. Алексей, увидев правоохранителей, покончил с собой.