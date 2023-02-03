Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:47, 3 февраля 2023Силовые структуры

Пьяный рецидивист застрелил многодетную россиянку и совершил суицид

В Приморье рецидивист застрелил многодетную мать и покончил с собой после приезда полиции

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Приморском крае погибла многодетная мать от выстрела из ружья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Трагедия произошла в поселке Свиягино. Дважды судимая за кражи 48-летняя местная жительница Валентина, у которой было трое детей, пригласила в гости 35-летнего друга Алексея, также являющегося рецидивистом за угон, драку с полицейскими и угрозу убийством. Он пришел к женщине с двумя незарегистрированными ружьями.

Валентина и Алексей употребляли спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. Пьяный мужчина достал оружие и застрелил хозяйку. Убийство произошло на глазах ее 14-летнего сына, который рассказал о произошедшем знакомому. После чего приехала полиция. Алексей, увидев правоохранителей, покончил с собой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
ВСУ расстреляли сдававшихся сослуживцев из артиллерии
Британцы нашли оригинальные способы снять стресс
Названы самые выгодные города для покупки жилья на маткапитал
Российская блогерша раскрыла закулисье популярного телешоу
В Канаде прокомментировали возможный допуск россиян на Олимпийские игры-2024
Россиянин убил двоих маленьких сыновей и покончил с собой
Вашингтон опроверг слухи о переговорах Путина с ЦРУ по уступкам Украины
Последствия теракта в Энергодаре попали на видео
У россиян появился бюджетный способ улететь в Таиланд и на Шри-Ланку весной
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.