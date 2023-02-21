В СК завели дело в связи с гибелью главы лиги NFC по грэпплингу Видади Марданова

В Дагестане завели дело после обнаружения тела главы лиги NFC по грэпплингу Марданова

В Республике Дагестан завели уголовное дело в связи с гибелью в Дербенте президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, дело возбуждено по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением. Смерти Марданова предшествовала массовая драка между жителями Махачкалы и Дербента, в ходе которой один из участников побоища выстрелил в землю из охотничьего ружья. Пуля рикошетом попала в потерпевшего.

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Дербента, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 21 февраля сообщалось, что спортсмен погиб после того, как утром вышел из дома на улице Гагарина для разговора с неизвестными. Злоумышленники напали на чемпиона мира и выстрелили в него.