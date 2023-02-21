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18:36, 21 февраля 2023Силовые структуры

Путин присвоил главе МВД ДНР звание генерал-полковника полиции

Президент Путин присвоил главе МВД ДНР Алексею Дикому звание генерал-полковника полиции
Алексей Дикий

Алексей Дикий. Кадр: телеграм-канал «Сладков +»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МВД Донецкой народной республики (ДНР) Алексею Дикому звания генерал-полковника полиции. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

В документе также говорится о присвоении звания генерал-майора полиции заместителям главы МВД ДНР Николаю Крюченко, Игорю Мельникову, Дмитрию Тарееву, Александру Шептуре, а также главе полиции Донецка Василию Горячеву и командующему Внутренними войсками ДНР Олегу Макарченко.

7 ноября 2022 года Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника полиции замглавы МВД Храпову.

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Илона Палей
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