Путин присвоил главе МВД ДНР звание генерал-полковника полиции

Президент Путин присвоил главе МВД ДНР Алексею Дикому звание генерал-полковника полиции

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МВД Донецкой народной республики (ДНР) Алексею Дикому звания генерал-полковника полиции. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

В документе также говорится о присвоении звания генерал-майора полиции заместителям главы МВД ДНР Николаю Крюченко, Игорю Мельникову, Дмитрию Тарееву, Александру Шептуре, а также главе полиции Донецка Василию Горячеву и командующему Внутренними войсками ДНР Олегу Макарченко.

7 ноября 2022 года Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника полиции замглавы МВД Храпову.