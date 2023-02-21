Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:27, 21 февраля 2023Россия

Под Петербургом два автомобиля переехали пешехода

В Ленинградской области пешеход скончался после наезда двух автомобилей

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Ленинградской области на пешехода наехали по очереди два автомобиля. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает Piter.tv.

Вечером 20 февраля на 15-м километре автодороги «Пружицы — Красный Луч» под Петербургом 27-летняя девушка за рулем Mazda 3 сбила 24-летнего молодого человека, который шел в попутном направлении на середине проезжей части.

Следом на пострадавшего наехал Chevrolet Niva под управлением 41-летнего мужчины, который также ехал в попутном направлении. Пешеход скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

Ранее в феврале на Варшавской улице в Санкт-Петербурге «Газель» дважды переехала 89-летнего пенсионера. Водитель сдавал назад и не заметил россиянина, который шел по тротуару.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили об опасениях возможной сделки с Москвой
Польша задумалась о полном закрытии границ с Белоруссией
В Турции назвали число погибших при новых землетрясениях
В Белоруссии проверят боевую готовность ПВО
Переводы россиян в страны СНГ взлетели в 2,5 раза
Раскрыты самые интересные экскурсионные маршруты в Москве
Россиянам отсоветовали покупать квартиры за наличку
58-летняя Моника Белуччи снялась в откровенном наряде для обложки Vogue
Детская математическая задача поставила взрослых в тупик
В Италии оценили вероятность поставки истребителей на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.