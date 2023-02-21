Под Петербургом два автомобиля переехали пешехода

В Ленинградской области пешеход скончался после наезда двух автомобилей

В Ленинградской области на пешехода наехали по очереди два автомобиля. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает Piter.tv.

Вечером 20 февраля на 15-м километре автодороги «Пружицы — Красный Луч» под Петербургом 27-летняя девушка за рулем Mazda 3 сбила 24-летнего молодого человека, который шел в попутном направлении на середине проезжей части.

Следом на пострадавшего наехал Chevrolet Niva под управлением 41-летнего мужчины, который также ехал в попутном направлении. Пешеход скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

Ранее в феврале на Варшавской улице в Санкт-Петербурге «Газель» дважды переехала 89-летнего пенсионера. Водитель сдавал назад и не заметил россиянина, который шел по тротуару.