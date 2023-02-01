В Петербурге «Газель» дважды переехала 89-летнего пенсионера

В Санкт-Петербурге «Газель» дважды переехала 89-летнего пенсионера, мужчина скончался

На Варшавской улице в Санкт-Петербурге «Газель» дважды переехала 89-летнего пенсионера. Об этом сообщается на портале 78.RU.

По информации издания, водитель во время погрузочных работ, сдавая назад, не увидел мужчину, который шел по тротуару. Сначала фура сбила пенсионера, а затем наехала на него. Через несколько минут автомобилист переехал старика еще раз.

От полученных травм пожилой мужчина скончался по пути в больницу. По факту происшествия была организована проверка.

В сентябре 2022 года сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском водитель иномарки дважды переехал семилетнего мальчика на парковке возле местного магазина. Позже ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у него многочисленные травмы, в том числе перелом ключицы.

Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку.