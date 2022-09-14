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Россиянин на иномарке дважды переехал присевшего поправить кроссовку ребенка

На Камчатке водитель иномарки дважды переехал ребенка, присевшего поправить кроссовку

В Петропавловске-Камчатском водитель иномарки дважды переехал семилетнего мальчика на парковке возле местного магазина. Видео с моментом происшествия опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На записи видно, как первоклассник садится на корточки, чтобы поправить кроссовок. В этот момент на него задним ходом наезжает кроссовер KIA Sorento. Колесо машины на пару секунд задерживается на теле ребенка, а затем продолжает движение. После этого водитель начинает ехать вперед и второй раз переезжает мальчика. Машину остановили свидетели происшествия.

40-летний водитель кроссовера не заметил школьника, пишет издание. Ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у него многочисленные травмы, в том числе перелом ключицы.

Ранее в Подмосковье мусоровоз наехал на девочек трех и пяти лет, одна из них погибла. На кадрах с места аварии видно, как на водителя грузовика набрасывается женщина. В этот момент мужчина кому-то говорит по телефону: «Але, я ребенка задавил». Полиция задержала виновника ДТП, ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Константин Лысяков
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