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Появилось видео с места гибели ребенка под колесами мусоровоза в Подмосковье

В сети появились кадры с места аварии в Истре, где мусоровоз задавил двух детей

В сети появились кадры с места смертельной аварии в подмосковной Истре, где мусоровоз сбил двух девочек, одна из которых погибла. Видео публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, как женщина набрасывается на водителя мусоровоза, который в этот момент говорит по телефону. «Але, я ребенка задавил», — слышится голос мужчины.

Впоследствии в кадре появляется мусоровоз, под колесами которого погибла девочка, — ее мать смотрит на место происшествия и падает в обморок на проезжей части.

Авария в Подмосковье произошла в четверг, 1 сентября. Мусоровоз наехал на девочек трех и пяти лет, одна из них погибла.

По данным СМИ, погибшая пятилетняя девочка шла вместе с матерью и трехлетней сестрой на линейку в школу. Предварительно, женщина переходила с детьми дорогу в неположенном месте. Следователи возбудили уголовное дело.

Анастасия Шейкина
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