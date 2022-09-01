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В Подмосковье водитель мусоровоза насмерть сбил пятилетнюю девочку

В подмосковной Истре водитель мусоровоза насмерть сбил пятилетнюю девочку

В подмосковной Истре водитель мусоровоза насмерть сбил пятилетнюю девочку на улице Ленина. Об этом сообщает телеканал «360».

На месте случившегося начали работать сотрудники полиции и медики. Очевидцы рассказали, что все произошло вне пешеходного перехода.

По данным местных информагентств, в результате наезда мусоровоза также пострадал десятилетний ребенок. Об остальных подробностях случившегося пока неизвестно.

Ранее водитель автобуса сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в подмосковном поселке Развилка и скрылся с места. Позже мужчина был задержан. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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Анна Щербакова
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