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На месте гибели девочки под колесами мусоровоза в Подмосковье появился мемориал

На месте гибели девочки в ДТП с мусоровозом в Истре появился стихийный мемориал
Начало событий в новости В Подмосковье водитель мусоровоза насмерть сбил пятилетнюю девочку

Фото: Telegram-канал «360tv»

На месте гибели девочки в подмосковной Истре появился стихийный мемориал. Фото с места публикует Telegram-канал «360».

Люди несут к нему цветы и игрушки.

Смертельное ДТП под Москвой произошло в четверг, 1 сентября. Мусоровоз сбил двух детей трех и пяти лет, которые без матери переходили дорогу. Трехлетний ребенок погиб.

Вторая девочка пострадала и была доставлена в больницу вертолетом санавиации. По сообщениям СМИ, дети направлялись на школьную линейку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Водителя уже задержали.

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Евгения Куликова
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