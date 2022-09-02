На месте гибели девочки под колесами мусоровоза в Подмосковье появился мемориал

На месте гибели девочки в ДТП с мусоровозом в Истре появился стихийный мемориал

Начало событий в новости В Подмосковье водитель мусоровоза насмерть сбил пятилетнюю девочку

На месте гибели девочки в подмосковной Истре появился стихийный мемориал. Фото с места публикует Telegram-канал «360».

Люди несут к нему цветы и игрушки.

Смертельное ДТП под Москвой произошло в четверг, 1 сентября. Мусоровоз сбил двух детей трех и пяти лет, которые без матери переходили дорогу. Трехлетний ребенок погиб.

Вторая девочка пострадала и была доставлена в больницу вертолетом санавиации. По сообщениям СМИ, дети направлялись на школьную линейку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Водителя уже задержали.