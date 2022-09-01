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Появилось видео эвакуации сбитой мусоровозом по пути на линейку в Истре девочки

Эвакуация сбитой мусоровозом по пути на линейку в Истре 5-летней девочки попала на видео
Начало событий в новости В Подмосковье водитель мусоровоза насмерть сбил пятилетнюю девочку

Для эвакуации сбитой мусоровозом по пути на линейку в подмосковной Истре пятилетней девочки применялась санитарная авиация. Видео эвакуации публикует глава истринского городского округа Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб бережно несут носилки с пострадавшей к вертолету, приземлившемуся на неподготовленной площадке. После этого вертолет взлетает и направляется в сторону больницы. Витушева добавила, что пострадавшую отправили на «долечивание» в Люберцы.

Ранее появились сообщения, что пострадавшая при наезде мусоровоза находится в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают девочке помощь.

Авария под Москвой произошла в четверг, 1 сентября. Мусоровоз сбил двух детей трех и пяти лет, которые без матери переходили дорогу. Трехлетний ребенок погиб. По данным СМИ, погибшая девочка шла вместе с матерью и пятилетней сестрой на линейку в школу. Следователи возбудили уголовное дело.

Валерий Розенберг
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