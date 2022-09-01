Раскрыто состояние сбитой мусоровозом по пути на линейку в Подмосковье девочки

Пострадавшая в ДТП с мусоровозом под Москвой девочка находится в состоянии средней тяжести

Пятилетняя девочка, которая пострадала при наезде мусоровоза в подмосковной Истре, находится в состоянии средней тяжести. Об этом заявили в Минздраве Московской области, передает ТАСС.

«Пострадавший ребенок доставлен в истринскую больницу в состоянии средней степени тяжести. На данный момент проводится комплекс диагностических мероприятий», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что в настоящее время врачи оказывают пострадавшей девочке помощь.

Авария под Москвой произошла в четверг, 1 сентября. Мусоровоз сбил двух детей трех и пяти лет, которые без матери переходили дорогу. Трехлетний ребенок погиб. По данным СМИ, погибшая девочка шла вместе с матерью и пятилетней сестрой на линейку в школу. Следователи возбудили уголовное дело.

Полиция задержала мужчину, который был за рулем мусоровоза. Им оказался, как сообщают СМИ, 33-летний житель Пензенской области.