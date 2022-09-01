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Появились подробности о смертельном ДТП с мусоровозом в Подмосковье

В Истре погибшая под колесами мусоровоза 5-летняя девочка шла с матерью на линейку в школу
Начало событий в новости В Подмосковье водитель мусоровоза насмерть сбил пятилетнюю девочку

Фото: Екатерина Якель / Lenta.ru

В Истре пятилетняя девочка, погибшая в результате наезда мусоровоза, шла вместе с матерью и трехлетней сестрой на линейку в школу. Подробности инцидента стали известны РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина переходила с детьми дорогу в неположенном месте. В подмосковном управлении МВД уточнили, что водитель мусоровоза выезжал со второстепенной дороги на главную и сбил детей в возрасте 2017 и 2019 годов рождения. Позже факт смертельного ДТП подтвердили подмосковные следователи.

«В результате произошедшего один ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, второй скончался на месте происшествия. По данному факту следователем следственного отдела по городу Истра ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи уже начали допрашивать очевидцев и родителей пострадавших детей.

Ранее на Кубани автомобиль сбил четырех пешеходов на обочине, погибла семимесячная девочка. С травмами госпитализировали 23-летнюю и 15-летнюю девушек, четырехлетнего мальчика.

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Анна Щербакова
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