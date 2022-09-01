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Сбившего двух девочек под Москвой водителя мусоровоза задержали

В Истре полиция задержала водителя мусоровоза, сбившего девочек перед школьной линейкой

Кадр: телеграм-канал «Mash»

В подмосковной Истре полиция задержала водителя мусоровоза, который сбил девочек трех и пяти лет, шедших на линейку в школу с матерью. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Задержанным оказался 33-летний житель Пензенской области, пишет «Московский комсомолец». По последним данным, пятилетняя девочка сразу погибла под колесами, ее сестру госпитализировали с многочисленными переломами.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

О смертельной аварии в Подмосковье стало известно в четверг, 1 сентября.

На появившихся в соцсетях кадрах с места происшествия видно, как женщина набрасывается на водителя мусоровоза, который в этот момент говорит по телефону. «Але, я ребенка задавил», — слышится голос мужчины.

Впоследствии в кадре появляется мусоровоз, под колесами которого погибла девочка, — ее мать смотрит на место происшествия и падает в обморок на проезжей части.

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Анна Щербакова
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