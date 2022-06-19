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Автобус насмерть сбил девочку в Подмосковье на пешеходном переходе и скрылся

Водитель автобуса сбил девочку на пешеходном переходе в Подмосковье, СК возбудил дело

Фото: Ilya Galakhov/ Globallookpress.com

В Подмосковье водитель автобуса насмерть сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся. Следователь Следственного управления УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что ранее мужчина 1981 года был задержан оперативниками уголовного розыска по подозрению в совершении ДТП в поселке Развилка.

По факту смерти подростка прокуратура Московской области организовала проверку. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Наталья Григорьева. В ходе расследования будут установлены причины произошедшего.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передает РИА Новости. Водитель автобуса «Волга ПАЗ» совершил наезд на несовершеннолетнюю и скрылся с места происшествия. От полученных травм она скончалась.

Ранее на Кубани в районе поселка Мезмай автобус, который вез студентов на практику, столкнулся с четырьмя автомобилями, припаркованными на обочине, после чего съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадали 11 пассажиров из 22.

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Марина Совина
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Автобус насмерть сбил девочку в Подмосковье на пешеходном переходе и скрылся
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