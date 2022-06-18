На российской трассе в ДТП с автобусом и четырьмя машинами пострадали 11 человек

На Кубани перевозивший студентов автобус столкнулся с 4 машинами, пострадали 11 человек

На Кубани в районе поселка Мемзай автобус, который вез студентов на практику, столкнулся с четырьмя автомобилями. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, передает ТАСС.

По данным ведомства, у автобуса отказала тормозная система, из-за чего он во время поворота съехал в кювет и врезался в дерево. Транспортное средство также задело четыре машины, которые были припаркрваны на проезжей части российской трассы.

Пострадали 11 пассажиров автобуса из 22. Транспортное средство, по утверждению прокуратуры, было зафрахтовано туристической группой из Кубанского государственного университета.

«Студенты Кубанского госуниверситета 18-19 лет ехали на практику. Пострадавших 11: один — водитель автобуса — крайне тяжелый, 10 пострадавших студентов разной степени тяжести, критически тяжелых нет», — сообщили в региональном Минздраве.

Ранее на трассе М-7 «Волга» в Суздальском районе Владимирской области в ДТП попал автобус с 40 детьми — он столкнулся с легковым автомобилем. В результате погиб один человек. По предварительным данным, водитель транспортного средства, где находились несовершеннолетние, при торможении не справился с управлением и вылетел на встречную на полосу.