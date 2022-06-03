Автобус с 40 детьми попал в ДТП на российской трассе

Один человек погиб в результате ДТП с участием перевозившего детей автобуса под Владимиром

На трассе М-7 «Волга» в Суздальском районе Владимирской области столкнулись автобус Neoplan с 40 детьми и легковой Renault, в результате ДТП погиб один человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД России.

Автобус с детьми направлялся из Владимира в Нижний Новгород. Предполагается, что водитель транспортного средства, где находились несовершеннолетние, при торможении не справился с управлением и вылетел на встречную на полосу.

В результате водитель Renault скончался на месте от полученных травм.

В автобусе помимо детей находилось семеро взрослых. Никто из них к медикам пока не обращался. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Ранее на Сахалине перевозивший детей автобус слетел в кювет.

После ДТП в российском регионе одного ребенка доставили с травмами средней степени тяжести в больницу. Еще пятерых несовершеннолетних медики отправили домой для амбулаторного наблюдения.