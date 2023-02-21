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11:39, 21 февраля 2023Россия

В Кремле высказались об экономической части послания Путина

Пресс-секретарь Путина Песков: в послании президент даст оценку ситуации в экономике

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин даст оценку ситуации в экономике. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Также по словам представителя Кремля, Путин выскажется о том, как Россия будет двигаться вперед.

«Президент даст свою оценку тому, как развивалась наша экономика, как ей удалось выстоять, остаться стоять на ногах. (...) Даст свое видение того, как мы будем двигаться вперед. А мы будем двигаться вперед, в этом нет сомнений», — приводит агентство слова пресс-секретаря Путина.

Президент России во вторник, 21 февраля, огласит послание Федеральному собранию. По словам Пескова, Путин в своем послании сделает акцент на специальной военной операции на Украине. Среди других тем, которые озвучил представитель главы государства, — экономика и социальная сфера.

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Марк Леонов
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