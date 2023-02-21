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13:34, 21 февраля 2023Экономика

Путин призвал выстраивать эффективные экономические связи в России

Путин призвал развивать логистические коридоры с выходом на международные маршруты

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал выстраивать эффективные экономические связи и отчитался, что страна уже развивает логистические коридоры с выходом на международные маршруты для сотрудничества. Об этом он сказал во время обращения к Федеральному собранию, трансляция ведется на сайте Первого канала.

«Будем развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внимание уделим, уделяем уже международному коридору Север-Юг», — заявил Путин.

Как уточнил российский президент, уже в этом году откроются новые маршруты сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, и странами Ближнего востока. Это станет возможным благодаря развитию Волго-Каспийского канала.

Также Путин в ходе обращения к Федеральному собранию призвал принять дополнительные меры для деофшоризации экономики. Он попросил правительство в контакте с парламентом страны предложить соответствующие меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации.

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Варвара Кошечкина
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